LG Display Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Lg Display Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 13150 KRW erreicht, was +1,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -2,41 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Stimmung und das Interesse der Anleger zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Lg Display bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Lg Display Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -2,16 Prozent erzielt, was 23,42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 8,91 Prozent, wobei Lg Display aktuell 11,08 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Lg Display Aktie liegt bei 0 Prozent, was 2,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In Anbetracht dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.