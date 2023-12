LGL Group Inc (The) Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den letzten 12 Monaten konnte die Lgl Group Inc-the einen Anstieg des Aktienkurses um 22,64 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Lgl Group Inc-the eine Outperformance von +27,13 Prozent erzielt hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor war die Performance mit -0,07 Prozent im letzten Jahr durchschnittlich, wobei die Lgl Group Inc-the um 22,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Lgl Group Inc-the in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet die Lgl Group Inc-the derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt beachtliche 11598,75 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11598,75 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei der Lgl Group Inc-the mit einem Wert von 1,92 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Elektronische Geräte und Komponenten. Das Branchen-KGV liegt bei 47,1, was einen Abstand von 96 Prozent zum Wert der Lgl Group Inc-the bedeutet. Auf Basis dieser Bewertung wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hat ergeben, dass die Lgl Group Inc-the in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Neutral"-Einstufung.