LGI Homes Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Lgi Homes-Kurs wird am 28.06.2023, 19:03 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 131.85 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Wohnungsbau".

Lgi Homes haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,19 liegt Lgi Homes unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent). Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 70,33 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Lgi Homes erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 55,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 28,17 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +27,81 Prozent im Branchenvergleich für Lgi Homes bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 50,38 Prozent im letzten Jahr. Lgi Homes lag 5,6 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Lgi Homes erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lgi Homes vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (104,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -21,26 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 132,71 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Lgi Homes erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

