LGI Homes Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lgi Homes liegt mit 15,1 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 62. Dies zeigt, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint, da ein niedrigeres KGV als günstig angesehen wird. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Lgi Homes liegt bei 37,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 38,47 für einen Zeitraum von 25 Tagen führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Lgi Homes im Vergleich zur Branche Haushalts-Gebrauchsgüter weniger aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Lgi Homes ist größtenteils positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Kommentaren. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Dies zeigt, dass neben den harten Faktoren auch die weichen Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf die Aktienkurse haben können.

