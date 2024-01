LEM Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Lem betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 44,44 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Lem-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 42,21 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Lem mit 8,74 Prozent um mehr als 13 Prozent darunter. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 16,27 Prozent, wobei Lem mit 7,53 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lem mit 26,71 unter dem Branchendurchschnitt von 38,47 in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Was die Dividendenrendite betrifft, weist Lem mit 2,66 Prozent eine leicht höhere Rendite auf als der Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Lem-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.