LEM-Aktie: Solide Umsatzentwicklung, erhöhter Auftragsbestand und robuste Rentabilität!

LEM (SIX: LEHN), ein weltweit führendes Unternehmen in der elektrischen Messtechnik für Anwendungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Automatisierung, Stromnetze und E-Mobilität, gibt die Ergebnisse für das erste Quartal 2022/23 (April-Juni) im Vergleich zu 2021/22 bekannt: Buchungen stiegen um 8,0% auf CHF 158,1 Millionen (CHF 146,4 Millionen) Der Umsatz sank um 2,7% auf CHF 90,7 Millionen (CHF 93,3 Millionen);… Hier weiterlesen