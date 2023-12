LEM Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Lem-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,66 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Allerdings zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine positive Abweichung von +9,46 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird die Lem-Aktie aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 28,65 als unterbewertet eingestuft, da es 23 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (37,37).

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale, da der RSI bei 24,59 liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, während der RSI25 bei 40 liegt, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Lem-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Lem mit 2,75 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment bewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.