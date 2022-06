LEM-Aktie: Neue Produktionsstätte in Malaysia!

LEM (SIX: LEHN), ein weltweit führendes Unternehmen in der elektrischen Messtechnik für Anwendungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Automatisierung, Stromnetze und E-Mobilität, gibt bekannt, dass heute in Penang, Malaysia, eine Einweihungszeremonie für sein neues Produktionswerk stattfindet. An der Zeremonie nehmen der Ministerpräsident von Penang, der Vorstandsvorsitzende und CEO von LEM sowie geladene Gäste, darunter der Schweizer Botschafter in Malaysia, teil.… Hier weiterlesen