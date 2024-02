LEM Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Lem-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1991,64 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 1706 CHF liegt, was einer Abweichung von -14,34 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1950,94 CHF) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Lem-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,74 Prozent erzielt, was jedoch eine Underperformance von -10,24 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 15,35 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Lem-Aktie auf Plattformen der sozialen Medien zeigen derzeit überwiegend positive Meinungen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Aktie wird auch auf fundamentaler Basis als "günstig" betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 26,71 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Insgesamt wird die Lem-Aktie also sowohl charttechnisch, branchen- und sektorvergleichend als auch auf Grundlage der Anlegerstimmung und fundamentaler Kriterien als "Schlecht" bzw. "Gut" eingestuft.