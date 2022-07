LEM-Aktie: Aktionäre genehmigen alle Beschlüsse der Hauptversammlung!

LEM (SIX: LEHN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der elektrischen Messtechnik für Anwendungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Automatisierung, Stromnetze und E-Mobilität, gibt bekannt, dass alle Beschlüsse von den Aktionären auf der gestrigen Jahreshauptversammlung am Hauptsitz von LEM in Genf angenommen wurden. Die Bruttodividende von CHF 50.00 pro Aktie wird am 7. Juli 2022 ausgezahlt. Aktionäre, die insgesamt 920.433… Hier weiterlesen