LEHNER INVESTMENTS Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Lehner Investments zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Lehner Investments eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Lehner Investments liegt bei 45,45, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,67 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lehner Investments beträgt 51 und liegt im Durchschnitt der Branche. Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich für Lehner Investments eine "Neutral"-Gesamteinschätzung in Bezug auf Sentiment, Dividende, RSI und fundamentale Kennzahlen.