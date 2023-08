LEG-Immobilien: Starke Entwicklung!

Inmitten schwieriger Zeiten liefert die LEG Immobilien-Aktie positiven Nachrichten: Am Donnerstagmittag verzeichnete sie einen deutlichen Aufschwung von 2,8 Prozent auf 64,36 Euro (Stand: 31.08.2023, 12:45 Uhr). Die Aktie hat somit weiter an Terrain gewonnen und konnte Teile ihres im März erlittenen Kursrückgangs wettmachen. Dennoch bleibt die Aktie auf Jahresbasis mit einem Minus von 14,6 Prozent zurück.

LEG Immobilienaktienkursziel erhöht durch Goldman-Analyst

Am 29. August erhielt LEG Immobilien Unterstützung in Form eines Analystenkommentars. Jonathan Kownator vom US-Investmentinstitut Goldman Sachs äußerte sich zur europäischen Immobilienbranche und hob dabei das Kursziel für die LEG Immobilien-Aktie an – von zuvor 54,80 Euro auf nunmehrige 58,90 Euro.

Obwohl dies ein Zeichen zunehmenden Optimismus ist, liegt es dennoch...