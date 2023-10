LEG Immobilien: Potenzielles Kursziel von 76,50 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die aktuelle Bewertung der Aktie von LEG Immobilien nicht angemessen. Das wahre Kursziel liegt um +23,03% über dem aktuellen Preis.

• LEG Immobilien verzeichnete am 13.10.2023 einen Anstieg um +1,01%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +23,03%

• Der Guru-Rating-Wert für LEG Immobilien wurde auf 3,78 angehoben

Einen Anstieg von +1,01% verzeichnete die Aktie von LEG Immobilien gestern an den Finanzmärkten und summierte sich damit in der vergangenen Woche auf einen neutralen Trend mit einem Plus von lediglich 0,13%. Die Stimmung bei Bankanalysten ist allerdings eindeutig positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie des Unternehmens liegt bei 76,50 EUR laut Durchschnittsberechnungen verschiedener Analystenhäuser. Dies würde Investoren eine Chance auf ein potenzielles Wachstumspotenzial im...