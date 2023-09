LEG Immobilien: Potenzial für weiteres Wachstum?

Die Aktie von LEG Immobilien verzeichnete gestern einen Anstieg um 0,21% und erreichte damit den höchsten Stand seit fünf Handelstagen. Insgesamt betrug die Steigerung in dieser Woche 1,47%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 79,05 EUR, was einer potenziellen Erhöhung um +17,15% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten davon überzeugt; während sechs derzeitigen Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und neun sie zum Kauf raten (insgesamt also 65,22%), geben fünf Experten ein “Halten”-Rating ab und drei weitere schlagen sogar einen Verkauf vor.

Trotzdem ist das Guru-Rating mit einem Wert von 3,78 positiv zu bewerten – es hat sich gegenüber dem Vorgängerwert nicht verändert.

Zusammenfassend besteht eine positive Aussicht für die Aktie von LEG Immobilien....