LEG Immobilien: Potenzial für Kurssteigerung von +50,08% auf 78,49 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von LEG Immobilien eine negative Entwicklung von -2,86%, was zu einer Gesamtperformance der vergangenen Woche von -3,40% führt und den Markt pessimistisch stimmt.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell falsch bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 78,49 EUR hat – ein Potential für Investoren in Höhe von +50,08%. Trotzdem teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Das Guru-Rating bleibt bei 3,77. Von insgesamt 21 Analysten empfehlen momentan 14 zum Kauf oder halten die Position neutral. Lediglich sechs Experten sprechen sich gegen den Kauf aus und eine weitere Person rät dazu sofort zu verkaufen.

Zusammenfassend:

– LEG Immobilien mit negativer Performance (-2,86%) am gestrigen Handelstag

– Mittelfristiges...