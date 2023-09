LEG Immobilien: Kursziel von 79,05 EUR - Analysten sehen großes Potenzial

LEG Immobilien hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,21% hingelegt und damit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,47% erreicht. Die Stimmung ist optimistisch.

Analysten sind sich einig: die Aktie wird aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 79,05 EUR, was einem Potential von +17,15% entspricht. Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Derzeit empfehlen 6 Bankanalysten einen starken Kauf der Aktie und 9 bewerten sie als “Kauf”. Weitgehend neutral positionieren sich 5 Experten mit dem Rating “halten” und nur noch drei raten zum Verkauf des Wertpapiers.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,78.

Zusammengefasst: LEG Immobilien bietet laut Analysteneinschätzung großes Potenzial für Investoren mit einer...