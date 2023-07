LEG Immobilien: Kursziel von 78,74 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +38,58%

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Am gestrigen Tag hat LEG Immobilien am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,29% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs jedoch um +12,60%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 78,74 EUR. Investoren wird damit ein enormes Potenzial in Höhe von +38,58% geboten.

Konkret haben sieben Analysten die Aktie als starken Kauf eingestuft und acht weitere vergeben das Rating “Kauf”. Sechs Experten positionieren sich neutral mit dem Bewertungssiegel “halten”, während noch immer einer davon überzeugt ist, dass es besser sei zu verkaufen. Ein Experte meint sogar: Sofortiges Verkaufen wäre angebracht. Nichtsdestotrotz bleibt der Anteil der optimistischen Analysten bei beachtlichen +65,22%.

Der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive...