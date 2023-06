LEG Immobilien: Kursziel von 78,74 EUR eröffnet Investoren +49,75% Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Die LEG Immobilien Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag sogar um +0,84% zugelegt. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 78,74 EUR – ein Potenzial für Investoren von +49,75%. Derzeit sehen insgesamt 15 Experten die Aktie optimistisch oder als Kauf an.

Trotz einer positiven Trendentwicklung teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Während sieben Experten die Aktie als einen starken Kauf beurteilen und acht weitere das Rating “Kauf” vergeben haben sich sechs Analysten neutral positioniert. Ein Experte geht sogar davon aus, dass LEG Immobilien sofort verkauft werden sollte.

Das...