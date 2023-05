LEG Immobilien: Kursziel von 78,49 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von LEG Immobilien eine negative Entwicklung von -1,53% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei -4,09%, was auf pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 78,49 EUR erreichen kann. Dies würde Investoren ein Potenzial in Höhe von +58,79% eröffnen.

Von insgesamt 21 Expert*innen empfehlen 6 einen starken Kauf und weitere 8 eine Kaufempfehlung für die LEG Immobilien. Die Mehrheit (6) hält sich neutral mit einer Haltebewertung und nur noch jeweils eine Person rät zu einem Verkauf oder sieht sofortigen Verkaufsbedarf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 3,77. Somit sind immerhin +63,64% der befragten...