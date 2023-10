LEG Immobilien: Kursziel von 76,50 EUR ist möglich

Die Aktie von LEG Immobilien hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt und ein Plus von +1,05% erzielt. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Verlust in Höhe von -4,73% verzeichnet werden. Der Markt scheint pessimistisch zu sein.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 76,50 EUR liegt. Wenn sie Recht behalten sollten, würde sich für Investoren ein Potenzial von +23,99% eröffnen.

Aktuell sprechen sechs Analysten eine Kaufempfehlung aus und neun bewerten die Aktie positiv mit “Kauf”. Fünf Experten sehen die Lage dagegen eher neutral und drei Analysten empfehlen einen Verkauf. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt somit immer noch beachtliche +65,22%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” wurde auf 3,78 angehoben – unverändert gegenüber dem...