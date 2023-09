LEG Immobilien: Kursziel bei 79,05 EUR - Analysten sehen Potenzial von +16,94%

Der gestrige Handelstag bescherte der Aktie von LEG Immobilien ein Plus von +0,39%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich eine positive Entwicklung aufsummiert und liegt aktuell bei +1,65%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

Nach Meinung von sechs Bankanalysten ist die Aktie sogar ein starker Kauf. Weitere neun Experten bewerten sie als “Kauf”. Fünf Analysten halten sich weitgehend neutral und vergeben das Rating “halten”. Lediglich drei sind der Meinung, dass Anleger besser verkaufen sollten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 79,05 EUR und würde somit ein Potenzial vom aktuellen Preis aus gesehen um +16,94% eröffnen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,78.