LEG Immobilien: Kurspotenzial von +24,80% - Aktie laut Analysten unterbewertet

Die LEG Immobilien Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -2,70% hingelegt und erzielte in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +1,83%. Doch die Experten sind sich einig: Die Stimmung ist optimistisch und das wahre Potenzial der Aktie liegt noch höher.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für LEG Immobilien bei 79,05 EUR. Das bedeutet für Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +24,80%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Derzeit empfehlen sieben Analysten die Aktie als starken Kauf und acht weitere sprechen sich optimistisch mit einem “Kauf”-Rating aus. Fünf Experten halten ihre Position weitgehend neutral (“halten”), während zwei andere zur Vorsicht mahnen und zum Verkauf raten. Ein Experte wiederum würde den sofortigen...