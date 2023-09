LEG Immobilien: Kurspotenzial von +17,49% auf 79,05 EUR

Die Aktie von LEG Immobilien hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,17% erzielt. Trotzdem sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 79,05 EUR liegt – was einem Potenzial von +17,49% entspricht.

• LEG Immobilien: Gestern -0,09%

• Kursziel bei 79,05 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,78

Aktuell empfehlen sechs Analysten einen Kauf und neun eine positive Einschätzung mit dem Rating “Kauf”. Fünf Experten raten zum “Halten”, während drei Analysten die Aktie verkaufen würden. Insgesamt überwiegt jedoch eine optimistische Haltung gegenüber der LEG-Immobilien-Aktie (+65.22%).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt zudem weiterhin eine positive Bewertung der Aktie mit einer Punktzahl von 3.78.