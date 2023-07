LEG Immobilien: Bankanalysten sehen großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Die Aktie von LEG Immobilien hat am Finanzmarkt gestern eine Kursentwicklung von -0,83% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte aber ein Plus von +8,51% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 79,05 EUR und bietet somit ein Potenzial in Höhe von +33,08%. Der Durchschnitt der Meinungen unter sieben Analysten lautet daher “starker Kauf”. Acht weitere Experten teilen diese Einschätzung und bewerten die Aktie mit “Kauf”. Sechs Analysten bleiben neutral (“halten”), während einer sogar einen Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83. Kurzum können sich Anleger auf eine überwiegend positive Bewertung freuen, die weiterhin Wachstumspotential signalisiert.