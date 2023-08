LEG Immobilien: Bankanalysten sehen Kursziel bei 79,05 EUR

Am gestrigen Tag gab es an der Börse wenig Bewegung bei LEG Immobilien mit einem Minus von -0,06%. Die vergangene Handelswoche zeigt jedoch einen leichten Aufwärtstrend von +0,79%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten sieht ein mittelfristiges Kursziel bei 79,05 EUR. Im Falle einer erfolgreichen Umsetzung könnte die Aktie somit in Zukunft um +28,29% zulegen. Trotzdem sind nicht alle Experten dieser Meinung und bewerten das Unternehmen unterschiedlich:

– 7 Analysten empfehlen den Kauf,

– 8 weitere halten die Aktie für kaufenswert,

– 5 Experten geben neutralere Bewertungen ab,

– währenddessen zwei zum Verkauf raten

und

– nur ein Experte sofortigen Verkauf befürwortet.

In diesem Zusammenhang sollte man beachten, dass immerhin +65,22% aller Analysierenden...