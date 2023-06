LEG Immobilien: Analysten sind optimistisch - Kursziel bei 78,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von LEG Immobilien eine negative Kursentwicklung von -0,41%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg ergibt sich jedoch ein leicht positiver Trend in Höhe von +0,60%. Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei 78,74 EUR, was einem potentiellen Kursanstieg um +47.34% entspricht.

Aktuell gibt es sieben starke Kaufempfehlungen und acht Kaufempfehlungen für die Aktie. Sechs Experten haben eine neutrale Bewertung abgegeben und lediglich ein Analyst sieht Potenzial für einen Verkauf oder sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating ist auf 3.83 gestiegen und zeigt damit ein positives Signal an Investoren.

Die Meinung der Bankanalysten sowie das positive Guru-Rating signalisieren Optimismus bezüglich der zukünftigen Entwicklung der LEG Immobilien-Aktie.