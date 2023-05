LEG Immobilien: Analysten sehen hohes Kurspotenzial - 78,49 € im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Die Aktie von LEG Immobilien hat in den letzten fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und verlor insgesamt -3,10% an Wert. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 78,49 € erreichen wird – was einem Potenzial von +47,65% entspricht.

• LEG Immobilien legte gestern um +1,45% zu

• Durchschnittliche Guru-Rating bleibt bei 3,77

• Optimistische Einschätzung durch 86,36% der Analysten

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von LEG Immobilien am Finanzmarkt um +1,45% zulegen. Die Stimmung unter den Analysten ist ebenfalls optimistisch: Sechs Experten empfehlen einen starken Kauf der Aktie während acht weitere sie als kaufenswert einstufen – alle mit Blick auf das hohe Kurspotenzial. Neutral positionieren sich acht weitere Experten und nur...