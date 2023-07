LEG Immobilien: Analysten sehen Kursziel bei 79,05 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Die Aktie von LEG Immobilien hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,67% verzeichnet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 79,05 EUR, was ein Potential von +32,32% bedeutet.

• LEG Immobilien: Positiver Trend mit einem Plus von +13,40% in den letzten fünf Handelstagen

• Kurspotenzial für Investoren beträgt +32,32%

• Laut 65,22% der Analysten ist die Aktie mindestens noch optimistisch zu bewerten

Trotz des positiven Trends sind nicht alle Experten einer Meinung. Während sieben Analysten die Aktie als starken Kauf bezeichnen und acht weitere sie optimistisch aber nicht euphorisch bewerten (“Kauf”), halten sich sechs Experten neutral (“halten”) und einer empfiehlt gar einen Verkauf des Wertpapiers. Dennoch bleibt das Guru-Rating...