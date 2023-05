LEG Immobilien: Analysten sehen Kursziel bei 78,49 €

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von LEG Immobilien am Finanzmarkt -2,12%. In den vergangenen fünf Handelstagen setzte sich damit ein Trend fort, der insgesamt zu einem Minus von -2,66% führte. Die Stimmung am Markt ist gegenwärtig pessimistisch.

Die Bankanalysten sehen das anders und betrachten die aktuelle Bewertung als nicht angemessen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 78,49 € und eröffnet Investoren somit ein Potenzial von +48,94%. Sechs Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie, acht halten sie für optimistisch kaufenswert und sechs bewerten sie neutral. Lediglich einer empfiehlt den Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,77 unverändert hoch.