LEG Immobilien: Analysten prognostizieren Kurspotential von +23,79%

Die Aktie von LEG Immobilien hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +2,87% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag die Gesamtentwicklung jedoch bei -6,91%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hinweist.

Trotz dessen glaubt der Durchschnitt der Bankanalysten an ein mittelfristiges Kursziel von 79,05 EUR für LEG Immobilien. Sollten sie Recht behalten, könnte dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +23,79% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und neun weitere bewerten sie positiv mit “Kauf”. Fünf Experten halten sich neutral mit einer Bewertung als “halten”. Drei Analysten sehen hingegen immer noch Grund zur Sorge und raten zum Verkauf.

Insgesamt sind somit 65,22% aller...