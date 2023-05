LEG Immobilien: Analysten empfehlen Kauf mit Kursziel 78,49 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Die LEG-Immobilienaktie ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 78,49 EUR – ein Aufwärtspotenzial von +61,80% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• LEG Immobilien: Verzeichnete am 31.05.2023 eine positive Entwicklung um +1,21%

• Die Bankanalysten sehen das Potenzial für einen starken Kauf

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,77

Am gestrigen Handelstag stieg die LEG-Immobilienaktie um +1,21%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch um -3,37%, was auf negative Stimmung am Markt hinweist.

Laut Experteneinschätzung haben Investoren ein vielversprechendes Potenzial mit einem mittelfristigen Zielkurs von 78,49 EUR und einer möglichen Rendite von +61,80%. Allerdings teilen nicht alle Analys?ten diese Einschätzung nach dem jüngsten Abwärtstrend.

