LEG Immobilien: Analysten bewerten Aktie optimistisch mit Kursziel von 79,05 EUR (+22,56%)

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Am Finanzmarkt konnte LEG Immobilien gestern eine positive Kursentwicklung von +2,12% verzeichnen. In einer vollständigen Handelswoche summiert sich das auf +8,70%. Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Sie sehen das wahre Potenzial in der Aktie und schätzen das mittelfristige Kursziel bei 79,05 EUR ein. Das entspricht einem möglichen Plus von +22,56%.

Momentan empfehlen 15 Analysten den Kauf oder die Beibehaltung der Aktie und nur einer rät zum Verkauf. Der Guru-Rating bestätigt diese Einschätzungen mit einem Wert von 3,83.

Diese erfreuliche Prognose lässt Investoren optimistisch in die Zukunft blicken und könnte sich als vielversprechende Chance entpuppen.