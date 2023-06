LEG Immobilien: Aktie wird unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Die LEG Immobilien-Aktie werde nach Meinung von Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Das Kursziel liege bei 78,74 EUR, was einem Potenzial von +48,06% entspreche.

• LEG Immobilien: Am 09.06.2023 mit +0,11%

• Kursziel liegt bei 78,74 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 3,83 nach zuvor ebenfalls 3,83

Im Finanzmarkt verzeichnete die LEG-Immobilien am gestrigen Tag eine positive Entwicklung um +0,11%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Gesamtperformance bei +4.73%, was auf eine optimistische Stimmung des Marktes hindeutet.

Sieben Analysten sehen die Aktie als “starken Kauf” an und weitere acht Experten empfehlen einen “Kauf”. Sechs Experten haben sich neutral positioniert und geben ein “Halten”-Rating ab. Nur einer schlägt vor die Aktie zu verkaufen oder sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83...