LEG Immobilien Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Leg Immobilien-Aktie ergibt interessante Einblicke. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 64,16 EUR. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 71,3 EUR, was einem Unterschied von +11,13 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 74,51 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt hier bei -4,31 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine Rolle. In Bezug auf die Diskussionintensität wird der Leg Immobilien-Aktie eine mittlere Aktivität zugeordnet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Leg Immobilien liegt bei 46,31, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich neutral gegenüber Leg Immobilien eingestellt waren. Insgesamt wird das Unternehmen daher auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.