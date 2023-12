LEG Immobilien Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leg Immobilien-Aktie zeigt einen Wert von 29 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,84, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Leg Immobilien.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Leg Immobilien bei 78,48 EUR liegt, was einer Entfernung von +31,3 Prozent vom GD200 (59,77 EUR) entspricht, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 65,86 EUR, was einer Entfernung von +19,16 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Leg Immobilien-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Leg Immobilien-Aktie wird positiv eingeschätzt, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Leg Immobilien aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und eine positive Stimmungsänderung verzeichnet. Insgesamt ergibt sich daher für Leg Immobilien in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".