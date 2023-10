LEG Immobilien: Aktie hat ein Kurspotenzial von +24,23%

Die Aktie von LEG Immobilien konnte gestern am Finanzmarkt nicht überzeugen und verzeichnete eine negative Kursentwicklung von -1,97%. Über die letzten fünf Handelstage hinweg ergibt sich dennoch ein kleines Plus von +0,85%, was auf eine neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Ein Blick auf das Kursziel zeigt allerdings eine positivere Perspektive. Im Durchschnitt gehen die Bankanalysten davon aus, dass die Aktie mittelfristig bei 76,50 EUR liegen wird. Sollte dies eintreten, eröffnet sich Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +24,23%.

Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Während sechs Experten derzeit einen klaren Kauf empfehlen und neun weitere noch optimistisch sind und zum Kauf raten, sprechen sich fünf für “halten” aus und drei sehen einen Verkauf als sinnvoll an. Insgesamt ist der Anteil der Analysten...