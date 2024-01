LEG Immobilien Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Leg Immobilien gegeben hat. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde weder ein Anstieg noch ein Rückgang in den Diskussionsbeiträgen festgestellt, was zu dem neutralen Rating beiträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 78,19, was auf eine Überbewertung der Leg Immobilien hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Leg Immobilien daher eine "Schlecht" Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich insgesamt als neutral. Die Diskussionen der letzten beiden Wochen haben hauptsächlich positive Themen zum Vorschein gebracht, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 60,98 EUR für Leg Immobilien, während der tatsächliche Kurs bei 75,02 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +23,02 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 70,19 EUR, was zu einer Abstandsbewertung von +6,88 Prozent führt und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Leg Immobilien daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.