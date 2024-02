LEG Immobilien Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen während des analysierten Zeitraums eine positive Tendenz. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Leg Immobilien diskutiert. Als Ergebnis wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung von "Gut".

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Leg Immobilien in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Leg Immobilien daher als "Schlecht" eingestuft.

Für die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Leg Immobilien beträgt derzeit 29,91 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,91, was darauf hindeutet, dass Leg Immobilien weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Leg Immobilien derzeit +2,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 200 bei +20,39 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" beurteilt.