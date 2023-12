LEG Immobilien Aktie: Das gab es noch nie!

Die Leg Immobilien hat in den letzten Tagen starke Schwankungen in ihrem Aktienkurs verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 78,54 EUR liegt sie derzeit 15,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen wurde eine positive Entwicklung von 30,31 Prozent festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eher neutral, wobei in den letzten Tagen jedoch vermehrt negative Themen rund um die Leg Immobilien diskutiert wurden. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Leg Immobilien liegt bei 17,26, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 34,86, was zu einer Einschätzung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die Analyse zur Stimmung und zum Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung für die Leg Immobilien in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.