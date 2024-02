LEG Immobilien Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. Die Diskussion war an zwei Tagen überwiegend positiv, an einem Tag jedoch negativ. In Bezug auf das Unternehmen Leg Immobilien konzentrierten sich die Anleger in letzter Zeit vermehrt auf negative Themen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend auch als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Leg Immobilien-Aktie liegt bei 64,34 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 70,82 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,07 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Leg Immobilien eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 74,39 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (-4,8 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Leg Immobilien auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird die Aktie also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, was sich auch auf Aktien auswirkt. Bei Leg Immobilien wurde eine starke Diskussionsaktivität gemessen, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionstiefe erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, wodurch das Gesamtbild des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Leg Immobilien liegt bei 45,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild mit einem Rating von "Neutral".