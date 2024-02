LEG Immobilien Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Anleger-Stimmung bei Leg Immobilien ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich jedoch im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was auch zu einem negativen Rating führt.

Bei der technischen Analyse der Leg Immobilien-Aktie zeigt sich ein positiver Trend, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Allerdings ergibt sich eine neutrale Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Leg Immobilien-Aktie insgesamt als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 44,44 und der RSI25 bei 58,08, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Leg Immobilien-Aktie, mit positiven und neutralen Bewertungen in den verschiedenen Analysen.