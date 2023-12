LEG Immobilien Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Nachrichten über Leg Immobilien waren in den letzten Tagen weder positiv noch negativ, was in den sozialen Medien diskutiert wurde. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird das Unternehmen daher neutral bewertet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) der Leg Immobilien-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Die Analyse des RSI ergibt daher ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Diskussionsintensität über Leg Immobilien im Netz hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Leg Immobilien-Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und der letzten 50 Handelstage jeweils ein "Gut"-Rating, da der aktuelle Kurs über dem Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält Leg Immobilien eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf Anlegerstimmung, ein "Gut"-Rating im Hinblick auf den RSI und die technische Analyse, sowie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung.