LEG Immobilien Aktie: Was soll das denn werden?

Die Leg Immobilien notiert derzeit mit einem Kurs von 75,44 EUR, was einem Abstand von +3,75 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +21,99 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild des Unternehmens in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt mit einem Wert von 46,87 auf Basis von 7 Tagen und einem Wert von 48,89 für 25 Tage ebenfalls eine Einschätzung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Leg Immobilien.