LEG Immobilien Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leg Immobilien-Aktie zeigt einen Wert von 35 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 53,11 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" nach der RSI-Analyse führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Leg Immobilien hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Darüber hinaus wurde in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität in Bezug auf Leg Immobilien festgestellt, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Leg Immobilien-Aktie am letzten Handelstag bei 70,8 EUR lag, was einem Anstieg um 9,61 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (64,59 EUR) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 74,26 EUR ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Rating aufgrund des nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Leg Immobilien diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch vor allem auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.