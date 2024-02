LEG Immobilien Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

In den letzten Wochen gab es bei Leg Immobilien keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Analyse basiert auf der Betrachtung von Diskussionen in sozialen Medien. Es wurden keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt, daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben allerdings abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen dominierten positive Themen in der Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Leg Immobilien-Aktie um +10,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch um -5,98 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Leg Immobilien-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Leg Immobilien-Aktie basierend auf der Stimmung in sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.