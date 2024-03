LEG Immobilien Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Leg Immobilien-Aktie zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis einen Wert von 42,61 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 60,21, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 65,41 EUR für die Leg Immobilien-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 70,96 EUR, was einem Unterschied von +8,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 72,69 EUR liegt nah am letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verbesserte sich im vergangenen Monat, ebenso wie die Diskussionsintensität, was zu einem positiven Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Leg Immobilien-Aktie in verschiedenen Bereichen eine "Gut"-Bewertung, was auf eine insgesamt positive Einschätzung hindeutet.