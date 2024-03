LEG Immobilien Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment für Leg Immobilien ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen eine positive Richtung, und auch aktuell sind die Diskussionen vor allem positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Leg Immobilien auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Leg Immobilien-Aktie um +10,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ähnlich nah am aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Leg Immobilien einen Wert von 21,64 für 7 Tage, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,67, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" für das Unternehmen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu Leg Immobilien in den sozialen Medien zeigt, dass das Unternehmen aktuell ein durchschnittliches Interesse der Anleger genießt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.