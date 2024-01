LEG Immobilien Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Leg Immobilien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Analyse von Meinungen und Äußerungen in den Diskussionsforen und sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. In den letzten Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Leg Immobilien beträgt 78,19, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI-Wert für 25 Tage ergibt hingegen 41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Der gleitende Durchschnittskurs der Leg Immobilien beläuft sich auf 60,98 EUR, während der aktuelle Kurs bei 75,02 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +23,02 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 70,19 EUR, was einen Abstand von +6,88 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder bei der Stimmungslage noch bei der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält Leg Immobilien auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, der RSI schlecht und die technische Analyse sowie das Sentiment und Buzz eine neutrale Bewertung ergeben.