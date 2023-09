LEG Immobilien Aktie: Kursziel von 79,05 EUR in Sicht

Die LEG Immobilien Aktie konnte sich am gestrigen Tag an der Börse nicht halten und verlor -0,57%. Trotzdem bleibt das Ergebnis der vergangenen Handelswoche mit einem Plus von +5,66% beachtlich. Die Meinung der Analysten zur Bewertung der Aktie ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für die LEG Immobilien liegt bei 79,05 EUR – eine Steigerung von +19,56% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend bei der Aktie. Von insgesamt 23 Bankanalysten empfehlen aktuell immerhin 15 die LEG Immobilien zum Kauf oder sogar als starken Kauf.

Zusammenfassend:

• LEG Immobilien verzeichnete einen Verlust von -0,57%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 79,05 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,78

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +65,22%

Mit...