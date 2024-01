LEG Immobilien Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz von Leg Immobilien in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt eine Bewertung von "Neutral" mit einem Wert von 46,87. Der RSI25 beläuft sich auf 48,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Leg Immobilien bei 75,44 EUR, was +3,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +21,99 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" für beide Zeiträume führt.